Hallan muerto a un campesino en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 20:09:59

Zamora, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- Un trabajador del campo fue localizado sin vida dentro de una vivienda abandonada de la colonia Lázaro Cárdenas, a decir de las autoridades policíacas la víctima presenta huellas de violencia.

Respecto al hallazgo se conoció que al filo de las 17:00 horas de este lunes en el C5 Sitec recibieron un reporte ciudadano sobre una persona al parecer sin vida en el inmueble 302, de la calle Lázaro Cárdenas.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional se movilizaron al lugar donde encontraron al hombre tirado boca abajo tapado con una cobija, mismo que presentaba una lesión de bala en la cabeza, además tenía las manos atadas con un lazo y el rostro cubierto con cinta amarilla.

Los uniformados solicitaron una ambulancia, por lo que llegaron paramédicos de Rescate quienes confirmaron el deceso del masculino.

La zona fue delimitada y enseguida llegaron los Peritos Especializados en la Escena del crimen quienes con el apoyo de agentes Ministeriales y el Ministerio Público realizaron las actuaciones correspondientes.

Al sitio llegaron familiares del occiso quienes lo identificaron con el nombre de David M., A., de 47 años de edad, quien al parecer tenía su domicilio en la colonia El Sacrificio.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y posterior entregárselos a sus familiares, del hecho ya se inicio la carpeta de investigación.