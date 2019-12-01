Aprehenden a alias “El Güero Metralletas”, presunto homicida en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 12:51:01

Jacona, Michoacán, 15 de febrero del 2026.- Marco Antonio “N”, alias “El Güero Metralletas”, quien es señalado de su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados, el ahora detenido es investigado por hechos ocurridos el pasado 3 de febrero en la colonia Trasierra, municipio de Jacona, donde fue privado de la vida José Eduardo H.

Las investigaciones establecen que la víctima se encontraba discutiendo con Marco Antonio “N” sobre la calle Estado de Baja California, cuando el imputado sacó un arma de fuego corta calibre .9 milímetros y la accionó en su contra, ocasionándole una lesión que le provocó la muerte.

Tras integrar la carpeta de investigación correspondiente, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión respectiva, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía de Investigación, con apoyo de la Guardia Civil.