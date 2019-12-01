Aprehenden y vinculan a proceso a Esmeralda “N”, presunta vendedora de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 13:42:55
Morelia, Michoacán, 15 de febrero del 2026.- Esmeralda “N”, quien es señalada de ser la presunta responsable de la comisión del delito de narcomenudeo. Fue aprehendida por la FGE, posteriormente un Juez de Control determinó vincularla a proceso en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en los hechos, el pasado 27 de enero, la ahora detenida junto con otra persona se encontraban alterando el orden público en la calle 20 de Noviembre de la comunidad de Canindo, por lo que elementos de la policía les solicitaron que cambiaran su comportamiento, sin embargo, comenzaron a agredirlos verbalmente. 

Tras llevar a cabo una revisión, los uniformados le aseguraron a Esmeralda “N” 14 envoltorios con metanfetamina, por lo que fue detenida y presentada ante el agente del Ministerio Público. 

Una vez que se integró la Carpeta de Investigación, la mujer fue presentada ante el Juez de Control que resolvió su vinculación a proceso, le fijó prisión preventiva justificada y estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria.

