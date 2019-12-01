Hallan cuerpo con impactos de bala y quemaduras en Tlajomulco, Jalisco

Hallan cuerpo con impactos de bala y quemaduras en Tlajomulco, Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 10:43:14
Tlajomulco, Jalisco, 30 de enero del 2026.- Durante la madrugada de este viernes, un hombre fue localizado sin vida, con el cuerpo quemado y con impactos de arma de fuego, en la colonia Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El hallazgo fue reportado por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre una persona aparentemente herida por disparos. Al acudir al sitio, elementos de la Policía Municipal localizaron a un hombre inconsciente que presentaba quemaduras en el cuerpo.

Paramédicos se trasladaron al cruce de Sierra la Cobacha y Mar Rojo, donde confirmaron el fallecimiento de la víctima, quien presentaba al menos un impacto de bala en el cráneo, además de las quemaduras.

La zona fue acordonada por las autoridades y posteriormente arribaron elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco para iniciar las investigaciones correspondientes. Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre los responsables ni con la identidad de la víctima.

 

