Hallan cuerpo baleado de un campesino en Aquila, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 20:50:13

Aquila, Mich., a 9 de agosto de 2025.- La tranquilidad de la comunidad de Faro de Bucerías, en el municipio de Aquila, se vio interrumpida este sábado tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba múltiples impactos de bala.

La víctima fue identificada como Valentín Á., de 47 años, agricultor de la región. Su cadáver fue localizado en un terreno cercano a la carretera Lázaro Cárdenas–Tecomán, por vecinos que, alarmados por la escena, notificaron de inmediato a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, donde confirmaron el deceso. El hombre vestía una camiseta de manga corta y un short, y a simple vista presentaba varias lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Peritos y agentes de la Fiscalía Regional se encargaron de procesar la escena, recabar indicios y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Hasta el momento, se desconoce el motivo del homicidio, y las investigaciones continúan para dar con los responsables.