Hallan cadáver putrefacto en un barranco de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 16:14:12

Uruapan, Michoacán, a 29 de agosto de 2025.- El cuerpo putrefacto de una persona de la tercera edad, fue localizado en un barranco ubicado en la carretera libre Uruapan-Lombardía, hasta el momento se desconocen las causas de muerte.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron as fueron alertadas de que en el referido lugar en las inmediaciones del basurero Municipal, estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo en avanzado estado de descomposición de una persona de la tercera edad, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.