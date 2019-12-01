Hallan cadáver inhumado clandestinamente en una vivienda de Tarímbaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 18:07:32
Tarímbaro, Michoacán, a 9 de julio de 2025.- Semienterrado en una vivienda del fraccionamiento Sendero de esta municipalidad, fue localizado el cuerpo de una persona, autoridades investigan el caso.

Al respecto se informó que fue este sábado que familiares de Míchel M., de 34 años acudieron a su domicilio al no tener noticias de él.

Grande fue su sorpresa cuando encontraron el cuerpo del presunto Míchel semienterrado en la propiedad situación por la que solicitaron la intervención de las autoridades.

Acto seguido arribaron al sitio elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo el cual fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que de acuerdo con los testigos los de los parientes del susodicho Míchel, hace un mes que dejaron de tener contacto con él y su esposa hace un mes, la cual refirió que se iría a trabajar fuera de la ciudad, hechos que ya son materia de investigación.

