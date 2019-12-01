Ataque armado en carretera de Guerrero deja sin vida a esposa de exalcalde de Olinalá, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 22:25:07

Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, a 15 de julio de 2026.- Un nuevo hecho de violencia se registró en una de las principales vías de comunicación de Guerrero, luego de que una mujer perdiera la vida durante una agresión armada contra el vehículo en el que viajaba junto a su esposo, el sábado 14 de noviembre. La víctima fue identificada como Jadia Guadalupe García Valdovinos, esposa del exalcalde priista de Olinalá, José Juan Herrejón Ortiz.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas sobre la Autopista del Sol, cerca de la caseta de Paso Morelos, en el municipio de Huitzuco de los Figueroa, cuando la pareja se dirigía hacia Chilpancingo. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados dispararon contra la unidad en la que se trasladaban.

Durante el ataque, García Valdovinos recibió impactos de arma de fuego que le provocaron la muerte, mientras que su esposo resultó ileso. Las primeras versiones apuntan a un posible intento de asalto; sin embargo, esta hipótesis no había sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras la agresión, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero y agentes de la Policía Investigadora Ministerial acudieron para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para practicarle la necropsia de ley.

El caso fue clasificado inicialmente como homicidio calificado, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. Hasta los últimos reportes no se habían dado a conocer detenciones relacionadas con el hecho.

Jadia Guadalupe García Valdovinos se desempeñaba como odontóloga y trabajadora de la Secretaría de Salud de Guerrero, dependencia que confirmó su fallecimiento mediante una esquela, en la que reconoció su profesionalismo y calidad humana.

Asimismo, la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), institución donde realizó sus estudios, expresó sus condolencias a familiares, amistades y personas cercanas a la víctima.

José Juan Herrejón Ortiz estuvo al frente del Ayuntamiento de Olinalá, en la región de La Montaña, durante el periodo 2018-2021, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).