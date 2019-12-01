Ataque armado en Colinas del Sur deja un hombre muerto y dos mujeres heridas en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 22:16:00

Morelia, Mich., a 15 de noviembre de 2026.— Un nuevo hecho de violencia sacudió a la capital michoacana, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos y dos mujeres resultaran heridas durante una agresión armada registrada en un domicilio de la colonia Colinas del Sur.

El ataque ocurrió sobre la calle Anche, donde sujetos desconocidos abrieron fuego contra las víctimas, aparentemente al interior de una vivienda. Las detonaciones alertaron a los vecinos, quienes solicitaron ayuda a través del número de emergencias.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Morelia se trasladaron al lugar y encontraron a tres personas con impactos de bala. Ante la gravedad de la situación, solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a las dos mujeres y confirmaron que el hombre ya había fallecido.

Hasta el momento, las identidades de las tres víctimas no han sido reveladas. Tampoco se han dado a conocer las circunstancias que originaron la agresión ni el posible móvil del ataque.

La zona fue acordonada por los uniformados para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) desplegó a peritos para realizar las diligencias, recolectar indicios balísticos y efectuar el levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios correspondientes para determinar su identidad y las causas precisas de muerte.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el homicidio y las lesiones ocasionadas a las dos mujeres, en busca de esclarecer el ataque y dar con los responsables, quienes lograron escapar.