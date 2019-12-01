En accidente de motocicleta, fallecen dos jóvenes en Queréndaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 19:34:27

Queréndaro, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- Un par de jóvenes perdieron la vida luego de que chocaran con la motocicleta en que viajaban contra un vehículo, hechos registrados en la carretera Morelia-Charo, en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal, así como paramentos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte de dos jóvenes que viajaban en una moto.

Con base en lo anterior, personal de la FGE dio fe del levantamiento de los cuerpos e iniciaron con las actuaciones que el caso amerita.