En accidente de motocicleta, fallecen dos jóvenes en Queréndaro, Michoacán 

En accidente de motocicleta, fallecen dos jóvenes en Queréndaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 19:34:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Queréndaro, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- Un par de jóvenes perdieron la vida luego de que chocaran con la motocicleta en que viajaban contra un vehículo, hechos registrados en la carretera Morelia-Charo, en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal, así como paramentos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte de dos jóvenes que viajaban en una moto.

Con base en lo anterior, personal de la FGE dio fe del levantamiento de los cuerpos e iniciaron con las actuaciones que el caso amerita.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Imparable la violencia en Uruapan, Michoacán: Balean negocio en el Bulevar Industrial, solo hubo daños materiales 
En accidente de motocicleta, fallecen dos jóvenes en Queréndaro, Michoacán 
Guardia Civil en Michoacán se verá fortalecida con nuevas patrullas: Antonio Cruz
Golpe quirúrgico al crimen en Acapulco, Guerrero: cae “El Profe”, operador clave de grupo delictivo
Más información de la categoria
Papa León XIV tiene intención de visitar México
Federación destinará más de 100 millones de pesos a acciones de Cultura del Plan Michoacán
Golpe quirúrgico al crimen en Acapulco, Guerrero: cae “El Profe”, operador clave de grupo delictivo
Señala Memo Valencia a Leonel Godoy de posible relación con la agresión armada contra su hermano
Comentarios