Federación destinará más de 100 millones de pesos a acciones de Cultura del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán, a 14 de enero del 2026.- Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, anunció que, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la federación invertirá 103.3 millones de pesos de recursos para beneficio directo de las comunidades culturales de la entidad.

En el marco de la presentación del Plan Integral para Fortalecer la Vida Artística y Comunitaria del estado, la funcionaria federal explicó que el plan está estructurado en diversas líneas de acción orientadas a la participación comunitaria, la formación cultural y el impulso a creadoras y creadores locales, con el objetivo de consolidar la identidad cultural y el tejido social en distintas regiones de Michoacán.

Dentro de la línea de acción enfocada a las agrupaciones musicales comunitarias, se fortalecerá a 100 coros y agrupaciones musicales, que dará beneficio a alrededor de 5 mil niñas y niños.

En cuanto al apoyo a creadores locales, circuitos y festivales, se estima un beneficio para tres mil creadoras y creadores michoacanos, además de la atención a proyectos artísticos comunitarios e infraestructura cultural que habrán de impactar a cerca de siete mil personas del sector. Asimismo, en el eje de patrimonio, memoria e identidad, se desarrollarán 15 proyectos en espacios patrimoniales y se ha capacitado a mil 500 personas.

Finalmente, el plan incluye acciones de fomento al libro y la lectura, con la entrega gratuita de 100 mil libros y la atención de 45 mil lectoras y lectores en Salas y Clubes de Lectura. De manera complementaria, se impulsan 11 convocatorias nacionales con trabajo focalizado en Michoacán y cuatro convocatorias especiales dirigidas exclusivamente al estado.