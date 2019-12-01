Hallan cadáver en Tingambato, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 18:35:47
Uruapan, Michoacán, a 22 de septiembre de 2025.- El cuerpo sin vida de una persona el cual presentaba huellas de violencia fue localizado a la orilla de la carretera Uruapan-Pátzcuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida rúa en las inmediaciones de la población de Tingambato, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba huellas de violencia y estaba envuelto en cobijas, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

