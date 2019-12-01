Hallan cadáver en la Unidos Santa Cruz, de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 10:53:21

Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre 2025.- El cuerpo de una persona que murió bajo condiciones aún sin precisar, fue localizado en un terreno baldío de la colonia Unidos Santa Cruz de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona en la referida colonia.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.