Hallan cadáver en la Unidos Santa Cruz, de Morelia, Michoacán 

Hallan cadáver en la Unidos Santa Cruz, de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 10:53:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre 2025.- El cuerpo de una persona que murió bajo condiciones aún sin precisar, fue localizado en un terreno baldío de la colonia Unidos Santa Cruz de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona en la referida colonia.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Homicidio doloso el de la persona hallada sin vida en la colonia Unidos Santa Cruz de Morelia, Michoacán: FGE
Choque entre tractocamión y tren en Reynosa, Tamaulipas, deja el saldo de dos personas lesionadas
Vinculan a proceso a segunda presunta implicada en secuestro de un agricultor en Tacámbaro, Michoacán
Violencia en Michoacán: Ultiman a tiros a dos, uno en Indaparapeo el otro de Álvaro Obregón 
Más información de la categoria
Trump elogia a Sheinbaum pero reitera que México es dominado por organizaciones criminales
Se intensifica depresión tropical Doce-E a tormenta tropical “Lorena”
Se registra ataque armado en contra de panadería de Colima; hay 6 personas fallecidas
Se esperan lluvias muy fuertes en al menos 5 estados
Comentarios