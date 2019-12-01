Hallan cadáver en La Piedad, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 11:43:22

La Piedad, Michoacán, 30 de septiembre del 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos y el cual además presentaba huellas de tortura, fue localizado en un predio de la colonia campestre del municipio de La Piedad, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar a un costado de Libramiento estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y huelas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.