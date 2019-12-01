Hallan cadáver calcinado en Puruándiro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 10:15:29

Puruándiro, Michoacán, 3 de noviembre del 2025.- En el interior de una propiedad ubicada en la colonia El Saucito, fueron localizados los restos calcinados de una persona, en la escena del crimen se hallaron casquillos percutidos, hechos que ya son investigados.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar de la calle Sauz, se encontraban restos humanos calcinados.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo calcinado de una persona, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que en el lugar fueron localizados casquillos percutidos mismos que fueron embalados para su posterior análisis.