Hallan cadáver calcinado en Puruándiro, Michoacán

Hallan cadáver calcinado en Puruándiro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 10:15:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Puruándiro, Michoacán, 3 de noviembre del 2025.- En el interior de una propiedad ubicada en la colonia El Saucito, fueron localizados los restos calcinados de una persona, en la escena del crimen se hallaron casquillos percutidos, hechos que ya son investigados.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar de la calle Sauz, se encontraban restos humanos calcinados.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo calcinado de una persona, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que en el lugar fueron localizados casquillos percutidos mismos que fueron embalados para su posterior análisis.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere adolescente tras ser alcanzada por una bala perdida en Turicato, Michoacán
Hallan cadáver calcinado en Puruándiro, Michoacán
En Morelia, Michoacán, muere motociclista tras sufrir accidente 
Ataque armado en pleno Centro de Zamora, Michoacán, deja un muerto y dos heridos
Más información de la categoria
Agresor de Manzo pudo ser menor de edad; hecho fue planeado: Torres Piña
EEUU planea ataques armados contra crimen organizado en territorio mexicano, asegura NBC
Guerra contra el crimen organizado no funcionó y no volverá: Claudia Sheinbaum tras asesinato de Carlos Manzo
Gobierno de México apoyó a Uruapan, hay vídeos de Carlos Manzo reconociéndolo: Claudia Sheinbaum
Comentarios