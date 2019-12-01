Hallan cadáver al interior de una bolsa en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 11:29:01

Apatzingan, Michoacán, 24 de septiembre del 2025.- Envuelto en bolsas de plástico fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en calles de la colonia Vista Hermosa del municipio de Apatzingán, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que en la esquina de las calles Francisco I. Madero y Constituyentes estaba tirado un bulto que parecía ser un cuerpo humano.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual estaba envuelto en bolsas de plástico, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.