Hallan a persona sin vida en Coahuayana, Michoacán; tenía lesiones de bala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 09:46:45

Coahuayana, Michoacán, 12 de abril del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en el camino que va a las comunidades de Pablos María y 20 de Noviembre, en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la orilla de la referida carretera se encontraba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municpal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.