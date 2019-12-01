En el Uruapan de Grecia Quiroz, ultiman a tiros a individuo en su domicilio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 09:37:58

Uruapan, Michoacán, 12 de abril del 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Los Laureles del municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle 2, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municpal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.