Habitantes de La Ruana, Michoacán, incomunicados tras noche de enfrentamientos y colocación de explosivos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 08:54:09

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2025. La localidad de La Ruana vivió una noche de violencia y abandono institucional, según reportó Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia, quien denunció la colocación de artefactos explosivos en los dos puentes de acceso al poblado y una prolongada balacera que se extendió hasta las 3:00 de la mañana.

Mora Chávez señaló que desde las 9:00 de la noche del sábado se reportaron las minas en los puentes. A pesar de haber notificado a un capitán militar local y haberle enviado videos de la situación, este no respondió durante toda la noche. Los militares solo acordonaron la zona y se retiraron, dejando los artefactos intactos.

Apuntó que las balaceras entre grupos antagónicos del crimen organizado se escucharon por varios minutos, tiempo en el que la población permanecía con temor de que los civiles armados llegaran a las calles de la localidad.

El jefe de tenencia relató que, ante la desesperación de auxilio, se comunicó con el Secretario de Seguridad Pública Estatal, pero tampoco recibió apoyo.

"Le expliqué lo que estaba pasando y ¿qué cree que me dijo? Que eran mentiras que no había balacera", comentó el hermano de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas.

Actualmente, los habitantes permanecen incomunicados, sin poder ingresar ni salir de la localidad para realizar actividades esenciales, ya que los explosivos no han sido desactivados.