Guardia Civil detiene a tres personas en posesión de armas, vehículos robados y estupefacientes en Michoacán

Morelia, Michoacán, 29 de enero del 2026.- Como resultado de distintas acciones operativas llevadas a cabo en los municipios de Tzintzuntzan, Uruapan y Zamora, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) y policías municipales, aseguraron a tres personas, 33 dosis de enervantes y dos vehículos robados, en distintos operativos realizados en la entidad.

Sobre el particular se informó que en un primer suceso ocurrido en la ciudad de Zamora, los efectivos de las guardias Civil y Nacional (GN), así como de la FGE y la Policía local, detuvieron a un hombre y una mujer en posesión de 21 envoltorios con sustancia granulosa, con las características propias de la metanfetamina. También en esta misma demarcación, pero en un diferente hecho, fue recuperada una motocicleta marca Italika con reporte de robo.

Mientras que en el municipio de Uruapan, los efectivos de la Guardia Civil, la SSPC y la GN aseguraron a un adolescente en posesión de seis dosis de hierba verde y seca, al parecer marihuana; cinco de metanfetamina, y un envoltorio más de sustancia blanca y polvorienta, aparentemente cocaína.

Para finalizar, en Tzintzuntzan, los elementos de la SSP recuperaron un automotor robado marca Isuzu, perteneciente a una empresa de lácteos.

Por lo anterior, los asegurados y lo decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a efecto de llevar a cabo las diligencias pertinentes. Ante cualquier eventualidad la ciudadanía puede llamar al 911 Emergencias o al 089 Denuncia Anónima.