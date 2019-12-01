Vehículo incendiado provoca movilización policial en Celaya; al interior hallan cuerpo calcinado

Vehículo incendiado provoca movilización policial en Celaya; al interior hallan cuerpo calcinado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 11:08:08
Celaya, Guanajuato, 29 de enero del 2026.- El reporte sobre un vehículo incendiado provocó movilización policiaca en la Colonia Gobernadores donde al sofocar el fuego descubrieron el cuerpo de una persona sin vida.

El suceso tuvo lugar poco después de las 8 de la mañana de este jueves sobre la calle Severo Castillo esquina Manuel Leal, dónde al llegar las autoridades policiacas y socorristas confirmaron los hechos 

De inmediato fue preservada la escena con la cinta amarilla para dar el parte a la Fiscalía General del Estado.

Agentes de investigación criminal y peritos se encontraron en la parte trasera de un vehículo Aveo en color blanco a un hombre sin vida, quien se menciona de manera extraoficial no contaba con calzado. 

Al término del peritaje correspondiente el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le practicarán la necropsia que marca la ley y determinarán las causas exactas del fallecimiento.

