“México tiene una líder maravillosa e inteligente”: Donald Trump sobre Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 10:57:24

Washington, Estados Unidos, 29 de enero del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum, al afirmar que México tiene una “líder maravillosa e inteligente”, con quien conversó por teléfono durante la mañana de este jueves.

Fue mediante un mensaje escrito en su red social Truth Social que el mandatario estadounidense habló bien de su homóloga mexicana y señaló que los temas de la llamada telefónica fueron “la frontera, lucha contra el narcotráfico y el comercio”.

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países”, aseveró.

“Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países”, indicó.

“México tiene un líder maravilloso e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”, sentenció.