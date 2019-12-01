Capturan a presunto agresor sexual de una niña de 11 años en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 11:59:45

Uruapan, Michoacán, 29 de enero del 2026.- Oscar “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de atacar sexualmente a una niña de 11 años de edad, fue aprehendido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se logró establecer que, en el año 2022, cuando la víctima tenía 11 años, el presunto responsable abusó sexualmente de ella, situación que ocurrió de manera reiterada al mantener cercanía con los abuelos de ésta.

El hecho fue denunciado en 2025 ante el Centro de Justicia Integral para las Mujeres región Uruapan, que llevó a cabo las actuaciones que condujeron a la detención de Oscar “N”, realizada en atención a una orden de aprehensión, emitida por un Juez.

El detenido será presentado ante la autoridad que lo requiere, a efecto de que sea resuelta su situación jurídica.