Localizan cuerpo maniatado en Villagrán, Guanajuato; violencia retoma fuerza en el estado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 11:15:28

Villagrán, Guanajuato, 29 de enero del 2026.- Con huellas de violencia y maniatado fue abandonado el cuerpo de un hombre de identidad desconocida a un costado de la carretera Panamericana de Villagrán, Guanajuato.

El reporte fue a través de la línea de emergencia 911 la mañana del jueves, sobre la existencia de un cuerpo inmóvil en la entrada a Villagrán en un lote baldío género despliegue policíaco

Elementos municipales confirmaron que se encontraba el cuerpo sin vida de un masculino boca abajo que vestía pantalón de mezclilla en color azul chamarra café y tenis blancos con franja negra.

La mecánica de los hechos se desconoce, solamente se habla en el primer reporte que personas que pasaban en el lugar descubrieron el cuerpo.

Una vez que se confirmó el deceso se delimitó el área con cinta amarilla, dando el aviso a la Fiscalía Regional, quienes posteriormente llegaron al sitio.

Finalmente al término de trabajo de campo el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado, donde lo someterán a la necropsia que marca la ley.