Detienen en Uruapan, Michoacán, a par de sujetos en posesión de un arma y moto robada 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 11:20:03

Uruapan, Michoacán, 29 de enero del 2026.- En posesión de un arma de fuego y una moto que contaba con reporte de robo, fueron detenidos un par de sujetos en calles de la colonia 28 de Octubre del municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional llevaban a cabo recorridos de vigilancia y prevención del delito en calles de la referida colonia.

En un momento determinado tuvieron a la vista una motocicleta que era conducida con exceso de velocidad a bordo de la cual viajaban dos sujetos.

Tras lo anterior se emprendió una persecución la cuya culminó con la detenidos de los dos individuos, a uno de ellos se le encontró un arma de fuego y la motocicleta contaba con reporte de robo.

Finalmente los requeridos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.