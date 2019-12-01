Guardia Civil asegura camión con madera ilegal en Madero, Michoacán; agentes asestan golpe a talamontes

Madero, Mich., a 26 de junio de 2026.— Como parte de las acciones permanentes del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, elementos de la Guardia Civil destacamentados en el municipio de Madero lograron el aseguramiento de un camión cargado con madera en rollo cuya procedencia no pudo ser acreditada, en un operativo que refuerza el combate a los delitos ambientales en la entidad.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la corporación realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Elías Pérez Ávalos. Durante el patrullaje detectaron un camión tipo torton, color blanco, de la marca Famsa, que se encontraba mal estacionado y aparentemente abandonado.

Al aproximarse para una inspección preventiva, los oficiales observaron que la unidad transportaba aproximadamente 10 metros cúbicos de madera en rollo. Ante la falta de un responsable en el lugar y con el propósito de verificar la legalidad del cargamento, los policías estatales procedieron al aseguramiento del vehículo.

La unidad fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, donde se inició la carpeta de investigación para determinar el origen del producto forestal y deslindar las responsabilidades correspondientes.

La puesta a disposición fue recibida por la agente del Ministerio Público, concluyendo el procedimiento sin incidentes. Posteriormente, el vehículo quedó bajo resguardo en el corralón.

La actuación de los elementos de la Guardia Civil fue reconocida por apegarse a los protocolos de actuación y por su rápida intervención, la cual permitió asegurar el cargamento antes de que pudiera continuar su traslado. Este tipo de operativos representan un esfuerzo importante para frenar la tala ilegal y proteger los recursos forestales de Michoacán, una problemática que genera severos impactos ambientales y económicos en diversas regiones del estado.