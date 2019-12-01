Guardia Civil asegura camión con madera ilegal en Madero, Michoacán; agentes asestan golpe a talamontes

Guardia Civil asegura camión con madera ilegal en Madero, Michoacán; agentes asestan golpe a talamontes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 22:40:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Madero, Mich., a 26 de junio de 2026.— Como parte de las acciones permanentes del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, elementos de la Guardia Civil destacamentados en el municipio de Madero lograron el aseguramiento de un camión cargado con madera en rollo cuya procedencia no pudo ser acreditada, en un operativo que refuerza el combate a los delitos ambientales en la entidad.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la corporación realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Elías Pérez Ávalos. Durante el patrullaje detectaron un camión tipo torton, color blanco, de la marca Famsa, que se encontraba mal estacionado y aparentemente abandonado.

Al aproximarse para una inspección preventiva, los oficiales observaron que la unidad transportaba aproximadamente 10 metros cúbicos de madera en rollo. Ante la falta de un responsable en el lugar y con el propósito de verificar la legalidad del cargamento, los policías estatales procedieron al aseguramiento del vehículo.

La unidad fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, donde se inició la carpeta de investigación para determinar el origen del producto forestal y deslindar las responsabilidades correspondientes.

La puesta a disposición fue recibida por la agente del Ministerio Público, concluyendo el procedimiento sin incidentes. Posteriormente, el vehículo quedó bajo resguardo en el corralón.

La actuación de los elementos de la Guardia Civil fue reconocida por apegarse a los protocolos de actuación y por su rápida intervención, la cual permitió asegurar el cargamento antes de que pudiera continuar su traslado. Este tipo de operativos representan un esfuerzo importante para frenar la tala ilegal y proteger los recursos forestales de Michoacán, una problemática que genera severos impactos ambientales y económicos en diversas regiones del estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a 5 policías presuntamente relacionados con la desaparición de la periodista Roxana Ramírez
Caen en Nuevo León presuntos asaltantes de turistas internacionales
Guardia Civil asegura camión con madera ilegal en Madero, Michoacán; agentes asestan golpe a talamontes
Ataque armado en una vivienda de Reynosa, Tamaulipas, deja un saldo de 4 personas sin vida; hay una mujer lesionada
Más información de la categoria
Ante más de 4 mil personas en Zacapu, Carlos Torres Piña llama a defender la soberanía nacional y el campo
Familia de la periodista Roxana Guzmán desaparecida en Veracruz, pide frenar la difusión de información no confirmada sobre el caso
Golpe al crimen en la Sierra de Michoacán: Ejército decomisa arsenal, estupefaciente y vehículos robados en Coalcomán
Aprehende la GC a sujeto que amenazó con arma de fue a dos mujeres en Morelia, Michoacán 
Comentarios