Guardia Civil asegura 250 kilos de estupefacientes y un vehículo en Arteaga

Guardia Civil asegura 250 kilos de estupefacientes y un vehículo en Arteaga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 22:49:03
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Arteaga, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- Durante labores operativas coordinadas en este municipio, agentes de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y personal de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un vehículo y aproximadamente 250 kilogramos de marihuana.

Mientras elementos de la Unidad de Protección en Carreteras realizaban recorridos de prevención y vigilancia sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo Infiernillo-Las Cañas, detectaron una camioneta Honda cuyo conductor, al advertir la presencia policial, se dio a la fuga. 

Posteriormente, a la altura de la tenencia de Las Cañas, la camioneta fue localizada atravesada sobre la vialidad y sin ocupantes. Derivado de estas circunstancias, los agentes realizaron una inspección preventiva, en la que localizaron diversos paquetes ocultos en compartimentos de la unidad, con hierba verde seca con las características propias de la marihuana.

Al ampliar las labores operativas, en las inmediaciones fueron encontrados más envoltorios con el mismo narcótico, siendo un total de 18 paquetes con un peso aproximado de 250 kilogramos.

El enervante y el vehículo fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

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