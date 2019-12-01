Golpe millonario en la Autopista de Occidente: comando armado roba cargamento de motocicletas en Michoacán

Ecuandureo, Mich., a 4 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán inició una carpeta de investigación tras el robo de un cargamento de motocicletas que eran transportadas en un tractocamión sobre la Autopista de Occidente México – Guadalajara, a la altura de la caseta de Ecuandureo.

De acuerdo con la denuncia presentada por el apoderado legal de la empresa Transportes LGA LOSGISTIXA S.A. de C.V., sujetos armados interceptaron la unidad de carga, sometieron al conductor y sustrajeron el contenedor en el que se encontraban depositadas las motocicletas.

El hecho motivó la apertura de la indagatoria por el delito de robo al autotransporte federal de carga. La Fiscalía detalló que continuará con las diligencias para reunir pruebas que permitan identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

El robo a transportistas es uno de los delitos de mayor impacto en la región del Bajío y el occidente del país, particularmente en tramos carreteros estratégicos como el de Ecuandureo, donde las autoridades han intensificado la vigilancia en los últimos meses.