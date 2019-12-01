Golpe al crimen en autopista de Michoacán: cae sujeto que ocultó más de 80 kilos de estupefaciente en costales de cemento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:45:28

Panindícuaro, Mich., a 5 de marzo de 2026.- Un fuerte golpe contra el tráfico de estupefacientes se registró sobre la autopista Carretera Federal 15D Atlacomulco‑Guadalajara, donde agentes federales interceptaron a un hombre que transportaba un cargamento masivo de sustancia sintética a escasos metros de una caseta de peaje.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la detención de Fernando Chagolla González, quien fue puesto a disposición de las autoridades federales por presuntos delitos contra la salud.

El aseguramiento ocurrió en el kilómetro 307 de la autopista, aproximadamente a 300 metros de la caseta de peaje de Panindícuaro, en el estado de Michoacán. Durante la inspección del vehículo —un Volkswagen color vino con placas del Estado de México— los agentes localizaron múltiples bolsas ocultas que contenían una sustancia granulosa con las características de la metanfetamina.

El hallazgo resultó impactante: 3 bolsas con aproximadamente 1 kilogramo cada una; 4 paquetes adicionales, cada uno integrado por 20 bolsas con cerca de 1 kilogramo de droga por envoltorio.

En total, las autoridades contabilizaron 83 kilogramos de metanfetamina, un cargamento cuyo valor en el mercado ilegal podría alcanzar varios millones de pesos.

El detenido, la droga y el vehículo fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen del cargamento y la posible red criminal detrás del traslado.

La autopista donde ocurrió la detención —un corredor clave que conecta el centro del país con el occidente— ha sido señalada en diversas investigaciones como una ruta estratégica para el tráfico de drogas, lo que mantiene a las fuerzas federales en constante vigilancia.

Mientras avanzan las indagatorias, las autoridades buscan establecer si el cargamento tenía como destino algún punto del occidente del país o si formaba parte de una ruta mayor de distribución del narcotráfico.