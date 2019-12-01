Polémica en Los Recoditos: separan a su vocalista tras acusaciones de violencia contra la pareja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 19:40:20

Ciudad de México, 5 de marzo del 2026.- Rafa González García, vocalista de Banda Los Recoditos, fue separado de manera temporal de la agrupación luego de que su pareja, Fernanda Redondo Cortés, lo señalara públicamente por presunto maltrato físico, psicológico y emocional.

La agrupación informó sobre la decisión mediante un comunicado difundido en su cuenta de Instagram la tarde de este jueves, donde indicó que el caso está siendo tomado con seriedad.

“Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, así como nuestro compromiso permanente con el respeto, la integridad y los valores que promovemos dentro y fuera de nuestra banda”, señaló el grupo en el mensaje.

Las acusaciones fueron difundidas por Fernanda Redondo a través de sus redes sociales, principalmente en Instagram y en la plataforma TikTok, donde compartió su versión de los hechos que asegura haber vivido durante su relación, la cual ha durado alrededor de 12 años. También mencionó presuntas infidelidades por parte del cantante.

En una de las publicaciones en Instagram, Redondo difundió un video grabado dentro de un automóvil en el que aparece junto al intérprete.

En el clip, la mujer muestra su rostro con aparentes golpes y dice: “Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene él, mira”, mientras señala las zonas inflamadas de su cara.

En las imágenes, el cantante aparece conduciendo el vehículo y revisando su teléfono celular. La agrupación no ha dado a conocer más detalles sobre el caso hasta el momento.