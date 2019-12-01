Gobierno de Michoacán lanza operativo aéreo y desata caza a responsables de explosión que dejó un muerto y 10 heridos en Coahuayana

Coahuayana, Mich., a 6 de diciembre de 2025.- La explosión registrada en las inmediaciones del cuartel de la Policía Comunitaria de Coahuayana desató una respuesta inmediata de los gobiernos federal y estatal, que activaron un operativo aéreo y terrestre para el traslado de heridos y la búsqueda de los responsables.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó que helicópteros del Estado, de la SSPC y de la Semar ya operan en la zona, movilizando lesionados hacia centros médicos con mayor capacidad y reforzando la atención de emergencia.

En paralelo, agentes federales y estatales mantienen un despliegue de seguridad, resguardando el área afectada, recabando indicios y ampliando presencia institucional en puntos clave del municipio.

Con convoyes en movimiento, vigilancia reforzada y transportes aéreos activos, la región permanece bajo fuerte operación de control y búsqueda, mientras autoridades aseguran que se trabaja con todos los recursos disponibles para dar con los responsables.

Hasta el momento se desconocen las identidades de la persona fallecida y de las diez que resultaron heridas por la explosión de un artefacto colocado en un coche, a las afueras del cuartel de los comunitarios en Coahuayana.

