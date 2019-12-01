Confirma SSP Michoacán un muerto y 10 heridos por explosión de coche bomba frente a base policial en Coahuayana

Confirma SSP Michoacán un muerto y 10 heridos por explosión de coche bomba frente a base policial en Coahuayana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 12:55:29
Coahuayana, Mich., a 6 de diciembre de 2025.– La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que la explosión de un coche bomba que cimbró la tranquilidad de Coahuayana este sábado, cobró una vida y dejó una decena de lesionados. El estallido ocurrió a escasos metros de las instalaciones de la Policía Comunitaria, en lo que autoridades califican como un ataque directo contra la corporación.

El saldo preliminar es devastador: una persona fallecida y al menos 10 lesionadas, entre ellas civiles y elementos vinculados a la seguridad local. La onda expansiva alcanzó viviendas y comercios cercanos, generando escenas de pánico, gritos y una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

La SSP informó que personal estatal ya se encuentra desplegado en la zona, atendiendo a los heridos y coordinando acciones para contener la situación, mientras se descarta la presencia de más artefactos o riesgos para la población.

“Estamos atendiendo de manera inmediata el hecho y brindando apoyo a las personas afectadas. Se ampliará la información conforme avance la verificación oficial”, señaló la dependencia.

El municipio permanece en tensión y con patrullajes reforzados. Habitantes reportan un ambiente de incertidumbre, mientras se espera mayor información sobre la identidad de la víctima, el estado de los lesionados y el posible grupo responsable.

La explosión reaviva el temor a un repunte de violencia en la región costera de Michoacán, que en los últimos años ha sido escenario de disputas criminales.

