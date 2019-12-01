Ataque armado deja al menos 3 muertos en Escobedo, Nuevo León; hay un policía lesionado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 13:45:45
Escobedo, Nuevo León, a 6 de diciembre 2025.- Al menos tres personas perdieron la vida y tres más resultaron lesionadas, entre ellas un oficial de policía, luego de un enfrentamiento armado en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

La balacera inició en la colonia San Miguel, en su cruce de San Antonio y San Jacinto, donde hombres armados abrieron fuego contra cuatro personas al interior de una vivienda que también operaba como barbería.

En el lugar fallecieron dos hombres, mientras que dos más fueron trasladados a un hospital.

Por lo anterior, la Policía de Proximidad municipal inició la búsqueda de los responsables, quienes fueron localizados y al notar la presencia de los uniformados dispararon contra las autoridades.

Como resultado se dio inicio a una persecución que terminó en el cruce de Chapingo y Tablajeros, en la colonia Agropecuaria.

En dicha zona los agentes dieron de baja a uno de los presuntos criminales.

En la balacera un policía resultó con heridas y lo llevaron a un nosocomio para que recibiera atención médica.

El segundo gatillero logró darse a la fuga tras la refriega y aún continúa prófugo.

