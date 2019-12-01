Autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan tras explosión en Coahuayana, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 14:09:43

Coahuayana, Michoacán, a 6 de diciembre de 2025.— Instituciones federales y estatales mantienen un dispositivo de seguridad en el municipio de Coahuayana, Michoacán, después de la detonación de un artefacto explosivo.

Personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal se desplegó en distintas zonas del territorio.

Puntos de acceso y áreas consideradas estratégicas cuentan con presencia de elementos de los tres niveles de gobierno. Las autoridades informaron que estas acciones buscan ofrecer condiciones de resguardo a la población mientras continúan las labores de revisión en la zona.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, señaló que el operativo avanza mediante coordinación interinstitucional.

Según el funcionario, la llegada de fuerzas federales permitió recuperar el control en el área afectada.

El gobierno del Estado indicó que las tareas de vigilancia siguen de forma permanente. También afirmó que el dispositivo recibe refuerzos con el propósito de sostener la cobertura en Coahuayana.