Autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan tras explosión en Coahuayana, Michoacán

Autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan tras explosión en Coahuayana, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 14:09:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Coahuayana, Michoacán, a 6 de diciembre de 2025.— Instituciones federales y estatales mantienen un dispositivo de seguridad en el municipio de Coahuayana, Michoacán, después de la detonación de un artefacto explosivo.

Personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal se desplegó en distintas zonas del territorio.

Puntos de acceso y áreas consideradas estratégicas cuentan con presencia de elementos de los tres niveles de gobierno. Las autoridades informaron que estas acciones buscan ofrecer condiciones de resguardo a la población mientras continúan las labores de revisión en la zona.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, señaló que el operativo avanza mediante coordinación interinstitucional.

Según el funcionario, la llegada de fuerzas federales permitió recuperar el control en el área afectada.

El gobierno del Estado indicó que las tareas de vigilancia siguen de forma permanente. También afirmó que el dispositivo recibe refuerzos con el propósito de sostener la cobertura en Coahuayana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se accidentan peritos que se dirigían a sitio de la explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán
Detienen a hombre con más de 600 dosis de presunta droga en Irapuato, Guanajuato
Gabinete de Seguridad de México despliega investigación tras explosión frente a base policiaca en Coahuayana, Michoacán: Reporta dos muertos y 7 heridos 
Autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan tras explosión en Coahuayana, Michoacán
Más información de la categoria
Gabinete de Seguridad de México despliega investigación tras explosión frente a base policiaca en Coahuayana, Michoacán: Reporta dos muertos y 7 heridos 
Gobierno de Michoacán lanza operativo aéreo y desata caza a responsables de explosión que dejó un muerto y 10 heridos en Coahuayana
"No vencerán al pueblo de México ni a su presidenta", exclama Sheinbaum en séptimo aniversario de la 4T en el Poder
Confirma SSP Michoacán un muerto y 10 heridos por explosión de coche bomba frente a base policial en Coahuayana
Comentarios