"No vencerán al pueblo de México ni a su presidenta", exclama Sheinbaum en séptimo aniversario de la 4T en el Poder

Ciudad de México, a 6 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que por más campañas sucias y compra de bots, así como de alianzas en México y extranjero, "no vencerán al pueblo de México y a su presidenta".

“Hay que decirlo con claridad, en estos días, se ha demostrado que por más campaña sucias que paguen en la redes sociales, por más compra de robots, por más alianzas, con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre, por más que supuesto expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero. Por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México, ni a su presidenta”, aseveró la gobernante.

Durante su mensaje con motivo del séptimo aniversario de la llegada de la Cuarta Transformación (4T) a la Presidencia de la República, la mandataria mexicana dijo, ante más de 600 mil personas presentes en la plancha del Zócalo capitalino, que el país “ya cambió y no regresará al régimen de los privilegios”.

La jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada de integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como gobernadores y gobernadoras, legisladores, y líderes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Asimismo, recalcó que la gran mayoría de la gente joven del país apoya al movimiento fundado por el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.