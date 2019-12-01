Gabinete de Seguridad de México despliega investigación tras explosión frente a base policiaca en Coahuayana, Michoacán: Reporta dos muertos y 7 heridos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 14:10:50

Coahuayana, Mich., a 6 de diciembre de 2025.— Autoridades federales y estatales mantienen activo un despliegue de seguridad e investigación en torno a la explosión registrada la mañana de este sábado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, un hecho que ha encendido alertas en la región y que, de acuerdo con datos preliminares, dejó un saldo de dos personas fallecidas y siete lesionadas.

La Fiscalía de Michoacán informó que personal especializado ya recaba indicios en la zona, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El objetivo es determinar el origen y características del artefacto explosivo que, según versiones en el sitio, habría detonado al interior o cerca de un vehículo estacionado frente al cuartel comunitario.

Para evitar nuevos riesgos y brindar seguridad a la población, el perímetro fue reforzado de inmediato por elementos de Marina y Ejército, quienes mantienen control de accesos y patrullajes terrestres y aéreos.

En tanto, helicópteros acondicionados para evacuación médica trasladaron con urgencia a los lesionados, quienes permanecen bajo atención hospitalaria.

Las autoridades del gabinete de seguridad confirmaron que los tres niveles de gobierno trabajan de manera conjunta en la identificación y captura de los posibles responsables. Aunque hasta el momento no se ha confirmado la naturaleza del artefacto, las dependencias federales mantienen abierta la línea de investigación que apunta a un presunto coche bomba, lo que podría marcar un nuevo episodio de violencia en la región costera de Michoacán.

La información continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se actualice el balance oficial, así como el avance en las pesquisas.