García Harfuch informa sobre dron que sobrevoló el Edomex; esto es lo que dijo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 13:43:04

Ciudad de México, a 13 de agosto 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que un dron o avión no tripulado estadounidense sobrevoló algunas zonas del Estado de México.

En ese sentido, durante un encuentro con medios de comunicación, el funcionario federal aseguró que dicha acción fue por petición específica de alguna institución del Gobierno federal.

Además, comentó que no se trató de un artefacto de tipo militar, sino que son utilizados para investigaciones federales.

“No es un avión o dron militar (…) Son drones o aviones no tripulados que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en el país”, sostuvo el secretario García Harfuch.

De igual forma, indicó que el dron sobrevoló la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México.

Previamente, usuarios en redes sociales reportaron el avistamiento del objeto volador de origen estadounidense cerca del Valle de Bravo y Temascaltepec.

El operativo tuvo una duración de casi dos horas, y fue registrada a través de FlightRadar; el dron partió el Aeropuerto Regional de San Angelo, Texas, y voló sobre territorio del Estado de México a las 06:43 h tiempo del Centro de México.

Según la cuenta de X @sentdefender, se trató de una aeronave MQ-9B, con indicativo TROY701.