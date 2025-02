Fuga de gas provoca evacuación y cierre de calles en Puebla

Puebla, Puebla, 9 de febrero del 2025.- Una fuga de gas presentada en un centro de carburación de gas LP provocó que más de cinco calles fueran evacuadas y cerradas al paso de civiles y vehículos para prevenir cualquier incidente en la colonia Las Cuartillas de la capital del estado de Puebla.



Medios locales apuntaron que durante la mañana de este domingo un grupo de trabajadores llamaron a servicios de emergencia para reportar que mientras laboraban en una gasera, se presentó una importante fuga de gas.



Se detalló que los trabajadores estaban llenando un vehículo de carga tipo pipa, cuando existió una falla en la conexión del vehículo y la bomba, por lo que una fuente fuga de gas se extendió en el área.



Tras lo anterior, los propios trabajadores decidieron salir del inmueble al notar que no podían cerrar el flujo de hidrocarburo para alertar a vecinos del área cercana de evacuar juntos la zona y evitar intoxicarse o provocar un incendio.



Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas lesionadas o intoxicadas, además de que no se registraron daños a inmuebles.