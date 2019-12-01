Fuerzas federales aseguran casi 200 kilos de estupefaciente en Sonora

Fuerzas federales aseguran casi 200 kilos de estupefaciente en Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 08:07:59
Etchojoa, Sonora, 14 de noviembre del 2025.- Fuerzas federales lograron el aseguramiento en Sonora de casi 200 kilos de metanfetamina, así como la detención de una persona.

La acción estuvo a cargo de elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, quienes en la comunidad de Bacame, en el municipio de Etchojoa, persiguieron al conductor de un tractocamión que buscó evadir un punto de revisión.

La unidad fue interceptada en la calle 32 del municipio sonorense; tras llevar a cabo una revisión, las fuerzas federales detectaron un doble fondo justo en la superficie de la cajuel y en dicho compartimiento oculto fueron encontradas un total 140 bolsas de plástico y sustancia a granel con características similares a la metanfetamina, las cuales tenían un peso aproximado de 197 kilogramos.

Así mismo, los agentes federales aseguraron 17 cartuchos y un cargador para arma larga.

Cabe destacar que el detenido, tractocamión y droga asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) de Navojoa, para la integración de la carpeta correspondiente.

