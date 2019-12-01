Fortalecen prevención para erradicar violencia contra la mujer: Felipe Macías 

Querétaro, a 1 de octubre del 2025. - Luego de que se diera a conocer por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que el municipio de Querétaro se posiciona en el doceavo lugar nacional con más casos de feminicidio, el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera reconoció que el Centro de Empoderamiento de las Mujeres reforzará los mecanismos de prevención en violencia de género, con la finalidad de disminuir estos índices.

Afirmó que se trabaja de forma conjunta con el Poder Ejecutivo del estado, así como con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para generar políticas públicas que contribuyan a disminuir y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

“Cuando se da un lamentable caso de esta naturaleza, pedimos que haya justicia inmediata, el mayor castigo a los responsables; hoy la Fiscalía General del Estado tiene el 100 por ciento de esclarecimiento de estos casos, es decir, quienes han cometido este delito están tras las rejas”, dijo.

Destacó que el Centro de Empoderamiento resulta ser el primer recinto especializado en atención a las mujeres, donde se reciben los casos de violencia, para canalizarlos a las instancias correspondientes, como los sistemas DIF, las secretarías de la Mujer, la Fiscalía General del estado, entre otras.

“Hoy somos el primer municipio de este país que está generando una política pública en materia de empoderamiento de las mujeres, que tiene múltiples aristas, que va desde erradicar cualquier tipo de violencia psicológica, emocional o económica; y, sobre todo, también generar un vínculo muy importante con las instituciones de impartición de justicia y de prevención del delito”.