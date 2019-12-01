Fiscalía de Guanajuato esclarece más de 20 homicidios y logra 34 detenciones durante diligencias de fin de año

Guanajuato, Guanajuato, 10 de enero de 2026.— Durante las diligencias realizadas en las últimas semanas de diciembre, periodo caracterizado por una alta movilidad social debido a las festividades de fin de año, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) obtuvo resultados relevantes en materia de procuración de justicia, al lograr el esclarecimiento de más de 20 homicidios y la detención de 34 personas presuntamente vinculadas a delitos de alto impacto.

Las acciones se concentraron principalmente en la región de Irapuato y municipios aledaños, como parte de una estrategia permanente para atender la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad en beneficio de las familias guanajuatenses. Durante este periodo, la Fiscalía reforzó las labores de inteligencia, análisis criminal y coordinación interinstitucional, lo que permitió avances sustanciales en investigaciones clave.

Derivado del trabajo técnico y profesional realizado en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Paz, se concretó la detención de 34 personas, además del aseguramiento de armas de fuego, vehículos, equipo táctico y diversos objetos utilizados para la comisión de delitos, evitando con ello que continuaran generando daño a la sociedad.

Uno de los resultados más relevantes fue el esclarecimiento de más de 20 eventos de homicidio, a partir del análisis balístico de las armas aseguradas durante las diligencias. Los casos se encuentran actualmente en proceso de judicialización, lo que representa un avance significativo en el combate a la impunidad y en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Asimismo, como resultado del seguimiento constante al comportamiento delictivo en municipios como Irapuato y Salamanca, se logró la desarticulación de diversas células criminales, el cumplimiento de órdenes de aprehensión y la implementación de acciones específicas para la disminución del delito de extorsión.

En total, durante estas acciones se aseguró:

16 armas de fuego

21 cargadores

10 chalecos balísticos

5 vehículos

Cartuchos útiles, droga y equipos de telefonía

En los distintos casos, las personas detenidas fueron vinculadas a proceso y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En uno de los expedientes ya se obtuvo una sentencia condenatoria de hasta 11 años de prisión mediante procedimiento abreviado.

Entre las acciones destacadas se encuentra la detención de un grupo criminal que operaba en la región Laja-Bajío, integrado por Uriel Fabián “N”, Miguel Ángel “N”, Juan Ángel “N”, Yessenía “N”, Alfredo “N”, César Santiago “N” y Jaime Jesús “N”. Derivado de estas investigaciones, se dio vista al Ministerio Público Federal por delitos de su competencia, entre ellos violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud y robo equiparado.

Adicionalmente, Yessenía “N” y César Santiago “N” fueron vinculados a proceso en el fuero común por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares.

La Fiscalía General del Estado subrayó que estos resultados reflejan que la procuración de justicia es una labor permanente, sustentada en investigación sólida, coordinación institucional y un enfoque humanista, cuya prioridad es brindar verdad, justicia y certeza a las víctimas.

Finalmente, la institución reiteró que la ley se aplica todos los días con firmeza y sentido humano, en atención a la incidencia delictiva y en beneficio directo de la sociedad guanajuatense.