FGR incinera más de 400 kilos de estupefacientes en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 17:05:32
Morelia, Mich., a 29 de agosto de 2025.– En una acción conjunta para debilitar las estructuras del crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), llevó a cabo la incineración de más de 445 kilos de narcóticos y más de cuatro mil unidades de psicotrópicos en el municipio de Charo.

La destrucción de los estupefacientes se realizó en el Recinto Ferial, como parte del Programa de Destrucción de Narcóticos y Bodegas Vacías, con la supervisión del Órgano Interno de Control de la FGR y del Centro Federal Pericial Forense, quienes verificaron el peso y la autenticidad de las sustancias.

En total, fueron eliminados 135 kilos de marihuana, medio kilo de semilla de marihuana, casi 300 kilos de metanfetamina, casi dos kilos de cocaína, así como 4 mil 725 pastillas psicotrópicas. También se destruyeron más de mil objetos vinculados con actividades delictivas, entre ellos chalecos, teléfonos celulares, bidones, mochilas, motosierras, inhibidores de señal, ponchallantas y prendas con insignias policiales.

La incineración se llevó a cabo con la participación y resguardo de diversas instituciones de seguridad: Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal Ministerial, Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y policías municipales, además de la colaboración de la ciudadanía a través de denuncias anónimas.

