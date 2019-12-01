FGR incinera casi media tonelada de estupefacientes en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 13:08:58

Morelia, Mich., a 17 de diciembre de 2025.– En un golpe contundente al crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) redujo a cenizas más de 300 kilos de drogas y casi mil 500 pastillas psicotrópicas en un operativo que convirtió el recinto ferial de Charo en escenario de una escena tan poderosa como devastadora para las redes del narcotráfico.

Bajo el estricto cumplimiento del Programa de Destrucción de Narcóticos y Bodegas Vacías, autoridades federales confirmaron la incineración de 348 kilos con 723 gramos de estupefacientes, entre ellos metanfetamina, marihuana, cocaína, heroína y opio, sustancias que durante meses alimentaron la violencia, la adicción y el miedo en comunidades de Michoacán y otras regiones del país.

Del total destruido, destacaron más de 218 kilos de metanfetamina, la droga sintética que ha sembrado estragos en todo México; más de 122 kilos de marihuana, además de cocaína, heroína, ketamina, lidocaína y derivados de amapola. A esto se sumaron 13 litros de etanol, metanfetamina líquida y mil 493 pastillas psicotrópicas como clonazepam, diazepam, clobenzorex y pseudoefedrina, sustancias altamente controladas y frecuentemente desviadas al mercado ilegal.

Pero el mensaje fue más allá de las drogas. También fueron destruidos 385 objetos ligados directamente a la operación criminal, incluyendo indumentaria policial falsa, inhibidores de señal, chalecos, teléfonos, mochilas, motosierras y los temidos ponchallantas, herramientas comunes en emboscadas y bloqueos armados.

La incineración fue resultado de acciones coordinadas entre Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, SSP estatal, Fiscalía estatal, policías municipales y la Agencia de Investigación Criminal, además de un factor clave: las denuncias ciudadanas, que continúan siendo una vía directa para debilitar al narcotráfico desde la raíz.

Durante el acto, peritos del Centro Federal Pericial Forense y el Órgano Interno de Control de la FGR supervisaron cada etapa del proceso, constatando peso, autenticidad y destrucción total de los narcóticos, garantizando transparencia y legalidad.