Arrestan a Jacobo Reyes, ex candidato del PRD y socio de dueño de Miss Universo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 13:18:50

Ciudad de México, 17 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención en la Ciudad de México de Jacobo Reyes León, conocido como “Yaicob”, “El Lic” o “El Licenciado”, quien presuntamente estaría vinculado a una organización criminal relacionada con el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia Miss Universo.

El ex candidato del PRD fue localizado frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), donde fue interceptado por agentes federales y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el pasado 15 de diciembre alrededor de las 22:30 horas, sobre avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Guerrero. Las autoridades señalaron que el detenido aparentemente acudió al lugar con la intención de entregarse, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra.

Reyes León es investigado por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas de fuego y manejo ilegal de hidrocarburos, junto con otros posibles implicados.

La SSPC detalló que el detenido es de tez morena, complexión robusta, cabello negro corto, con barba y bigote rasurados. Al momento de su aseguramiento vestía sudadera gris, pants rojos y tenis azules.