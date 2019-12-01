Sentencian a 3 años de prisión a 8 escoltas de un funcionario de Guanajuato, luego de ser detenidos en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 3 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro, obtuvo sentencia condenatoria, mediante procedimiento abreviado, en contra de ocho personas, por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.



De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron cuando elementos de seguridad detuvieron a Ángel “N”, Juan “N”, Edgar “N”, Damián “N”, Víctor “N”, Christian “N”, Jesús “N” y Francisco “N”, quienes se transportaban en dos vehículos en inmediaciones de la colonia El Prado, en la capital queretana.



Durante la revisión, les aseguraron diversas armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sin que acreditaran la portación legal correspondiente, motivo por el cual fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.



Con base en las investigaciones y los datos de prueba presentados, un Juez dictó sentencia de tres años y cuatro meses de prisión, además de una multa equivalente a 66 días, en contra de Edgar “N”, Christian “N”, Juan “N”, Damián “N” y Jesús “N”, al acreditarse su responsabilidad penal por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.



De igual forma, se impuso una pena de cuatro años de prisión y multa de 74 días a Ángel “N”, Víctor “N” y Francisco “N”, al demostrarse su responsabilidad por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.