FGR asegura más de 50 mil litros de hidrocarburo y detiene a siete personas en Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 07:40:56

Emiliano Zapata, Hidalgo, 29 de marzo del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó el aseguramiento de más de 50 mil litros de hidrocarburo y la detención de siete personas tras un cateo realizado en un inmueble del municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Hidalgo.

El operativo se llevó a cabo luego de denuncias anónimas que alertaban sobre movimientos inusuales de pipas sin rotular y un fuerte olor a combustible en un predio de la zona.

Con base en esta información, autoridades federales solicitaron y ejecutaron una orden de cateo, en la que participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de peritos de la Agencia de Investigación Criminal, así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Durante la intervención fueron asegurados aproximadamente 52 mil litros de hidrocarburo, entre ellos unos 30 mil litros de gas natural.

Además, las autoridades incautaron 11 semirremolques, cuatro tractocamiones, dos remolques y un dolly, utilizados presuntamente para el manejo y traslado del combustible.

En el lugar también fueron detenidas siete personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación legal.