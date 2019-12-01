FGE obtiene pena maxima de 50 años de prision contra Isaac Saúl O., culpable de feminicidio a su pareja Esli Viridiana N.

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025. - Los hechos se registraron el 6 de enero de 2020, en el municipio de Hidalgo. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidio, garantizó pena máxima de 50 años de prisión en contra de Isaac Saúl O., al acreditar su plena responsabilidad en el feminicidio de Esli Viridiana N., perpetrado en el año 2020, en el municipio de Hidalgo.

En juicio oral, el agente del Ministerio Público demostró que, el 6 de enero del 2020, la víctima se encontraba a bordo de un vehículo, en compañía de su esposo, de ocupación médico, quien en determinado momento sacó un arma de fuego que accionó en su contra, arrebatándole la vida.

Por estos hechos, la Fiscalía Especializada en Feminicidio emprendió actos de investigación con perspectiva de género que permitieron establecer la participación de Isaac Saúl O. en el feminicidio, por lo que se solicitó la respectiva orden de aprehensión.

Durante las diligencias, personal de la institución obtuvo información en el sentido de que el profesionista había viajado al estado de Hidalgo para evitar la acción de la justicia, por lo que solicitó la colaboración de autoridades de aquella entidad, donde, en octubre de 2022, se llevó a cabo su detención. Posteriormente, fue vinculado a proceso.

Tras las pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó que existían elementos suficientes para emitir un fallo condenatorio en su contra, sentenciándolo a 50 años de prisión, pena máxima conforme a la temporalidad del hecho, así como al pago por la reparación del daño.

La FGE reafirma su compromiso de llevar ante los tribunales a toda persona que, con sus actos, atente contra la vida de las mujeres en Michoacán.