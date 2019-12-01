FGE da inicio a la carpeta de Investigación para esclarecer el caso del perro que fue víctima de maltrato animal al interior del ICATMI

Morelia, Michoacán, a 9 de agosto de 2025.- Luego de que en las inmediaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMI), un ejemplar canino fuera víctima de crueldad animal, por parte de un elemento oficial, que quedó grabado en video, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que dio inicio a una carpeta de Investigación con relación a estos hechos registrados.

El día de hoy, se levantó una denuncia ante la Unidad de Investigación y Persecución del delito de Maltrato Animal, en la que denuncian que el día de ayer, 8 de agosto del año en curso, un sujeto agredió a un perrito en las inmediaciones del ICATMI.

Personal de la Unidad de Investigación y Persecución del delito de Maltrato Animal, arribaron al lugar de los hechos, esto para realizar una inspección. Posteriormente el perrito agredido fue ubicado gracias a la colaboración ciudadana, siendo trasladado a la veterinaria para obtener una valoración, para elaborar el dictamen médico.

Autoridades reportaron que el individuo agresor del perrito, ya fue plenamente identificado, y estará a la espera de la resolución del caso para saber su situación jurídica.

La Fiscalía comento que seguirán con las investigaciones correspondientes para poder esclarecer este caso, que causo conmoción e indignación a la población.