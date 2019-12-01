Joven resulta herido al ser atacado a tiros en Jacona, Michoacán 

Joven resulta herido al ser atacado a tiros en Jacona, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 09:27:01
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Jacona, Michoacán, 12 de abril del 2026- Una agresión con disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Nueva España dejo como saldo un joven lesionado, de los presuntos agresores no hay pistas informaron fuentes policiales.

 

Lo anterior se registró la tarde de este sábado en la calle Altamirano de la colonia antes citada, donde se movilizaron autoridades policíacas quienes resguardaron el sitio.

Paramédicos de Protección Civil Municipal auxiliaron a Carlos Antonio G., T., de 31 años de edad, vecino del lugar, el cual presentaba un rozon en la cabeza por lo que fue llevado a un nosocomio de Zamora.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado se encargaron de integrar la respectiva carpeta de investigación para esclarecer este hecho.

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