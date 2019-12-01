Balean a individuo en calles de Zamora, Michoacán

Balean a individuo en calles de Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 09:05:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, 12 de abril del 2026.- La noche del sábado un masculino resultó con varias lesiones en su cuerpo al ser agredido con disparos de arma de fuego en la colonia Salinas de Gortari.

Fue a las 22:50 horas cuando operadores del C5 SITEC fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Níquel entre Cobalto y Estaño, en la colonia en mención.

Rápidamente se movilizaron Policías Municipales, Guardias Nacionales y Guardias Civiles quienes por fuera de una recicladora localizaron varios casquillos percutidos y fueron informados que un joven lesionado había sido llevado a un nosocomio.

Los oficiales resguaron el lugar, mientras otros uniformados se canalizaron a un nosocomio privado donde encontraron al afectado Carlos Alberto S., M., de 31 años de edad, vecino del sitio, mismo que presuntamente presentaba lesiones en ambas piernas.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar de la agresión para recabar los indicios para después acudir a entrevistarse  con el afectado e iniciar las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a individuo en calles de Zamora, Michoacán
Se disparan decomisos de tragamonedas ilegales; Marina reporta aumento de 427%
Feminicidio en Culiacán: ultiman a mujer dentro de su vivienda
Se tiñe de rojo la noche en Morelia, Michoacán: Ultiman a hombre en la entrada de su casa; a otro lo apuñalan
Más información de la categoria
Se disparan decomisos de tragamonedas ilegales; Marina reporta aumento de 427%
Estados Unidos tomará Estrecho de Ormuz de inmediato tras negociaciones fallidas con Irán, advierte Trump
Feminicidio en Culiacán: ultiman a mujer dentro de su vivienda
Niegan libertad a exfutbolista Omar “N”; seguirá en prisión preventiva
Comentarios