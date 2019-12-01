Balean a individuo en calles de Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 09:05:30

Zamora, Michoacán, 12 de abril del 2026.- La noche del sábado un masculino resultó con varias lesiones en su cuerpo al ser agredido con disparos de arma de fuego en la colonia Salinas de Gortari.

Fue a las 22:50 horas cuando operadores del C5 SITEC fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Níquel entre Cobalto y Estaño, en la colonia en mención.

Rápidamente se movilizaron Policías Municipales, Guardias Nacionales y Guardias Civiles quienes por fuera de una recicladora localizaron varios casquillos percutidos y fueron informados que un joven lesionado había sido llevado a un nosocomio.

Los oficiales resguaron el lugar, mientras otros uniformados se canalizaron a un nosocomio privado donde encontraron al afectado Carlos Alberto S., M., de 31 años de edad, vecino del sitio, mismo que presuntamente presentaba lesiones en ambas piernas.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar de la agresión para recabar los indicios para después acudir a entrevistarse con el afectado e iniciar las investigaciones correspondientes.